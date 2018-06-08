Yapı Kredi, Hazine’nin anahtarını Yücel’e verdi!
Odeabank’ın genel müdür koltuğu, Hüseyin Özkaya’nın 2017 sonunda görevden ayrılmasıyla boşalmıştı.
Yerine atanması beklenen adı bizde saklı bankacıya BDDK tarafından onay verilmemesi sonrasında bankanın genel müdürlüğü için mart ayında Yapı Kredi’nin genel müdür yardımcılarından Mert Öncü transfer edilmişti.
Öncü’nün boşalttığı hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine ise 2,5 aydır bir atama yapılmamıştı. Beklenen atama geçen hafta banka içinden yapıldı.
Buna göre bankanın bilanço yönetimi ve sabit getirili menkul kıymetler grup direktörü Saruhan Yücel, hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.
18 yıldır Yapı Kredi bünyesinde olan Yücel, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.
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