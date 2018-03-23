Yapı Kredi Leasing dijitalle büyüyor
Leasing sektörünün en büyük oyuncusu Yapı Kredi Leasing, 2017 yılında pazar payını yüzde 19,9’dan yüzde 20,7 seviyesine çıkardı. Sektörün iş hacmi yaklaşık 52 milyar TL iken, Yapı Kredi Leasing bunun 10,8 milyar TL’sini gerçekleştirdi.
Geçen hafta içinde bir araya geldiğimiz Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şirketin gösterdiği performans ve sunduğu hizmetlerle birlikte Capital Dergisi’nin araştırmasına göre sektörde üst üste ikinci kez “En Beğenilen Şirket” seçildiğini hatırlatıyor.
Sorunlu krediler tarafında da şirketin iyi bir performans sergilediğini anlatan Torun, “Leasing sektöründe sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 5,5 seviyesinde.
Yapı Kredi Leasing tarafında ise oran yüzde 3,1. Özellikle gemi sanayiinde geçmişten kalan yükler, sektörün sorunlu kredi oranının yüzde 5’lerde seyretmesine neden oluyor. Zamanla bu etki sınırlanacaktır” diyor.
2018 yılı için döviz bazında yüzde 15 gibi bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Fatih Torun, son dönemde özellikle dijital kanallara yaptıkları yatırımlara vurgu yapıyor.
Sektörün ilk mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini ve müşterilerin artık her yerden leasing işlemlerini görüntüleyebildiklerini aktaran Torun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Web sitemizi yenilememizle birlikte, online işlemler hizmetinden faydalanan müşterilerde yüzde 13’lük bir artış gözlemledik.
Müşterilerimiz bu platform üzerinden müşteri temsilcilerine ulaşabiliyor, kendilerine özel hazırlanan kampanyalardan haberdar oluyor. Ödeme planları, sözleşmeler, vergi beyannamesine esas fatura detayları da aynı şekilde takip edilip, kopyası alınabiliyor.”
Mobil uygulamalar konusunda da yatırım yapan Yapı Kredi Leasing, ikinci el makineler ve gayrimenkullerin satışını da bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyor. 2017’de 236 varlığın 17 milyon TL’ye platform üzerinden satıldığını anlatan Fatih Torun, “Depolarımızda yer alan makinelerin üzerindeki QR kodu okutularak, mobil uygulamamız üzerinden en hızlı şekilde ilanlara ulaşılıp yerinde teklif verilebiliyor.
Hiçbir makinenin atıl kalmasını istemiyoruz. Bu hizmetimizle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz” diyor.
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