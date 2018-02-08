Yapı Kredi Mobil’e kredi kartıyla temassız giriş
Yapı Kredi, dijital bankacılık yatırımlarına devam ediyor. Geliştirilen yeni özellikle Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmak için müşterilerin artık kredi kartlarını NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan cep telefonlarına yaklaştırmaları ve kart şifrelerini girmeleri yeterli oluyor.
Böylece başka bir işleme gerek kalmadan giriş sağlanıyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanmaya başladık” dedi.
Yakup Doğan, dijital servislerde müşterilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların ve ihtiyaçların neler olduğunu araştırdıklarını, onlara en hızlı çözümü sunmak için tüm teknolojileri değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.
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