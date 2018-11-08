Yapı Kredi Portföy’e uluslararası ödül
Yapı Kredi Portföy, Wealth & Finance International Dergisi tarafından ‘Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetimi Şirketi’ ve ‘Emeklilik Fon Yönetiminde Saygın Lider’ seçildi.
Çeşitli varlık sınıflarında geniş bir ürün yelpazesiyle en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, uluslararası düzeyde aldıkları ödüllerle sektörü yurtdışında temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Alpay, sözlerine şöyle devam etti: “Kurum içi araştırma ve analizlerimizle, küresel çapta geniş bilgi kaynaklarını kullanarak yeni düzenlemeler ve hedefler dahilinde daima en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.
Özel portföy yönetimi ve kurumsal müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kuruyor, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını deneyimli ekibimizle en iyi şekilde analiz ediyoruz.”
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