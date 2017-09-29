Yapı Kredi üst yönetiminde yeni yapılanma
Yapı Kredi Bankası’nda 17 yıldan beri görev yapan, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Nazan Somer Özelgin, görevinden ayrılıyor. Cuma akşamı banka tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Özelgin’in 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılacağı belirtildi.
Nazan Somer Özelgin’in ayrılmasıyla, perakende bankacılık yönetimi, perakende bankacılık ve perakende bankacılık satış yönetimi olmak üzere iki ana fonksiyona ayrıldı.
BDDK’dan alınacak onaya bağlı olarak halen bankada perakende bankacılık ve kartlı ödeme sistemleri grup direktörü olarak görev yapan Serkan Ülgen perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Diğer fonksiyon olan perakende bankacılık satış yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığına ise Mert Yazıcıoğlu getirildi. Yazıcıoğlu, halen bankada özel bankacılık ve varlık yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Söz konusu atamalar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Nazan Somer Özelgin, bankacılıktan emekli oluyor mu? Hayır, Yapı Kredi’nin İtalyan hissedarı UniCredit’in Romanya’daki bankasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Özelgin, ayrılma kararıyla birlikte şu açıklamayı yaptı:
“Ocak 2018 itibariyle, ana sermayedarlarımızdan UniCredit’in Romanya’daki bankası, UniCredit Romania’da yönetim kurulu üyesi olarak görev almak üzere Yapı Kredi’den ayrılacağım. Bununla birlikte, UniCredit’in farklı ülkelerdeki bankalarında yönetim kurulu üyelikleri söz konusu… Bu teklifleri de değerlendiriyorum.”
Açıklamaya göre yönetim kurulu üyeliği Unicredit ile sınırlı değil. Özelgin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin iş hayatındaki karar alma mekanizmalarında kadın yöneticilerin varlığını çok önemsiyorum. Yapı Kredi’de ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiğim stratejik sorumluluklar paralelinde, farklı kurumların üst düzey yönetimlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya devam edeceğim.”
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