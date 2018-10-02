Yapı Kredi’den Odeabank’a transfer
Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odeabank’ın teknoloji ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Sinan Erdem Özer atandı.
Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Özer, 2010 yılından bu yana Yapı Kredi Bankası’nın altyapı ve işletim grup direktörlüğü görevini yürütüyordu.
Özer, 3 Eylül tarihi itibariyle yeni görevine başladı.
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