Yapı Kredi’den ‘yenilenebilir enerji’ finansmanı
Yapı Kredi, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu olan Proparco’dan 10 yıl vadeli 25 milyon Euro’luk kaynak sağladı.
Kredinin tamamı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin uzun dönemli finansmanı için kullanılacak. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Yapı Kredi’nin proje finansman portföyünün önemli bir kısmını yenilenebilir enerji projelerinin oluşturduğunu belirtti.
Gökhan Erün, şöyle devam etti: “Etkin enerji ve emisyon yönetimini, kaynak verimliliğini, çevreci ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerimiz arasında görüyoruz.
Proparco işbirliğiyle teminatsız olarak sağladığımız toplam 10 yıl vadeli 25 milyon Euro’luk finansmanı da yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projelere aktaracağız.”
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