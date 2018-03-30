Yatırımcılar ‘bekle-gör’ döneminde
2011-2017 yılları arasında Ak Portföy’de genel müdürlük görevini yürüten Dr. Alp Keler, 2018 yılı itibarıyla Akbank’a transfer olmuştu. Akbank’a ‘Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’ olarak atanan Keler, bu transfer sonrası yeni görevi kapsamında geçen hafta ilk kez basınla bir araya geldi.
Dr. Alp Keler, Akbank’ın ‘Akbank Private Banking’ ile ‘Akbank Yatırım Hizmetleri’ni tek yönetim altında birleştirerek oluşturduğu Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri yapısıyla, yatırımcı sayısını arttırmayı ve ileri teknolojiye dayanan bir hizmet vermeyi amaçladığını kaydetti.
Global örneklerle uyumlu yeni bir hizmet modeli oluşturduklarını vurgulayan Keler, “Aslında müşterilerimize, onlar için sunduğumuz tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşabilecekleri, dijital kanalları daha fazla kullanıp tüm yatırımlarını rahat ve hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri bir hizmet modeli inşa ettik” diyor.
Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri, bu yeni yapıyla toplamda 100 milyar TL’lik bir varlığı yönetiyor.Söz konusu birimin toplam yatırımcı sayısı ise 1 milyona ulaşmış durumda.
Piyasalardaki hareketlenmeye de değinen Dr. Alp Keler, bu dalgalanmaların yatırımcıların tavırlarına etkisi konusunda ise şu bilgileri aktardı: “Genel olarak dünya piyasalarında olumlu hava var.
ABD’deki büyüme verilerinin ve Avrupa’daki öncü göstergelerin iyi gitmesi bunun göstergesi. Gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasalarına 2017’de 190 milyar dolarlık para girişi yaşandı. Bütün olarak baktığımızda bu konjonktürde Türkiye piyasasının hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum.
Ancak son dönemde risk priminde yükseliş söz konusu. Bu yükseliş nedeniyle de yatırımcıların genel olarak ‘tutucu’ kalma eğiliminde olduğunu, 6-12 ay vadeli yatırımların yerini 1-3 ay gibi daha kısa vadeli ve hızlı hareket etmeye olanak sağlayacak yatırımlara bıraktığını gözlemliyoruz. Genel algı, önümüzdeki dönemdeki gelişmeleri takip ederek buna göre pozisyon alma yani ‘bekle-gör’ olarak şekilleniyor.”
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