Yeni müşteri kabul etmiyoruz!
Mali piyasalardaki sert dalgalanmanın şirketlere, reel ekonomiye nasıl yansıdığı merak konusu. Söz konusu etkilerin olumlu olmadığını söyleyelim. Örneğin büyük şirketlerin bile ödemelerini geciktirdiği söyleniyor.
Bir şirketin genel müdürü, “Büyüklerin ödemelerini geciktirmesi, aşağıyı zincirleme olarak olumsuz etkiliyor” değerlendirmesini yapıyor. Ya kredi sağlayıcıları? Bankaların kullandırdığı kredilerin artış hızında yavaşlama var.
Ya şirketlerin can simidi gibi sarıldıkları faktoring şirketleri?
Edindiğimiz bilgiye göre, sektör oyuncuları, yeni müşteri konusunda son derece hassas. Bir şirketin genel müdürü, “Yeni müşteri kabul etmiyoruz. Tabii ki müşterilere hayır demek bizim için iyi olmuyor ama bu koşullarda risk almak istemiyoruz” diyor.
Ya mevcut müşteriler? Ratingleri ne olursa olsun, gelen her talep karşılanmıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, gelen her 100 TL’lik talebin ancak 90 TL’si karşılanıyor. Bir şirketin genel müdürü, “Tamamen kesersek iyi müşterilerimizi bile sıkıntıya sokabiliriz. Bu yüzden onları nakitsiz bırakmıyoruz ama her taleplerine de evet demiyoruz” diyor.
Faktoring sektöründe faiz oranları ne düzeyde seyrediyor? İkincil piyasada TL borçlanma faizlerinin yüzde 17’yi geçtiğini anımsatan bir bankacı, faktoring şirketlerinin bu oranın üzerine 3-4 puan ekleyerek fon bulduğuna dikkat çekiyor.
Aynı bankacı, “İyi şirketler için bile borçlanma oranı yüzde 25’i buluyor” diyor.
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