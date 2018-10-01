Yeni teknolojili ürünleri kullanacağız

Ekim 1, 2018 0 Yorum 334 Okunma
Yeni teknolojili ürünleri kullanacağız

Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlerin gelişen ticaretlerine paralel, kullandıkları ürün ve hizmetler de arttı.

TEB Kurumsal Bankacılık GMY Gülümser Özgün Henden, “2019 yılında blockchain gibi yeni teknolojileri baz alan ürünleri ilk kez kullanmayı hedefliyoruz” diyor.

Gülümser Özgün Henden ile Anadolu şirketlerinin gelişimi ve TEB’in sunduğu hizmetleri konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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