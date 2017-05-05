Yeniden yapılanmayı tamamladık
Son yıllarda “Çıktı, çıkacak” haberleriyle gündeme gelen HSBC, 2015 yılında Türkiye pazarından çıkmaktan vazgeçti. Banka, pazarda sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisiyle yeniden yapılanma sürecine girdi.
Daha güçlü olduğu alanlara odaklanarak kurumsal ve yatırım bankacılığının yanında bireysel tarafta da yapılanmaya gitti. Bankanın yeniden organizasyonunda en zorlu süreç, şubelerin konumlandırılmasında oldu. 269 olan şube sayısı 83’e kadar indi. Bireyselde orta ve üst gelir grubuna hitap ederek özel bankacılık anlayışını tüm şubelerine yaygınlaştırdı.
Bankanın bireysel taraftaki sürecini yöneten isim ise Ayşe Yenel oldu. Bu göreve önce vekaleten, Ocak 2017’de de asaleten atanan Ayşe Yenel ile haber müdürümüz Talip Yılmaz konuştu. Yenel’in aktardıklarını ana başlıklar halinde özetledik.
■ Şubeler tarafında rasyonelleşme olarak tanımladığımız yeniden yapılanmamızı tamamladık. 2016’da 269 olan bireysel bankacılık şube ağımız bugün 83 şubeden oluşuyor. 56 şehirde vardık, artık 16 şehirde varız. Bankamızın toplam çalışan sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla 3 bin 240. Müşterilerimizi, yakın zamanda İzmit’te açtığımız gibi, en iyi hizmeti verebileceğimiz lokasyonlarda yenilenen şubelerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şube sayısının azalması müşteri ve iş hacmi kayıplarına neden oldu. 2016’da 1,2 milyar TL tüketici kredisi kullandırdık. Geçmiş yıllarda bu rakam daha yüksekti. Artık hedefimiz, odak müşteri kitlesinde büyümek.
■ İlişki bankacılığı ile müşterilerimize çok daha yakınız. Biz bir ürün çıkarıp ürün bazında satış yapmıyoruz, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünleri çeşitlendiriyoruz. Fon performanslarımız kategori bazında iyi. Bireysel bankacılıkta 66 ülkede faaliyet gösteren bir zincirin parçasıyız ve müşterilerimizin portföy yönetiminde global ağımızdan da destek alabiliyoruz. Güçlü yönlerimizi daha da ortaya çıkararak yeni “Premium Bankacılık” stratejimizde bunlara önem veren müşteri kitlesine odaklandık. Portföyümüzde 500 bin civarında müşterimiz var, bunun da yaklaşık 70 bini Premier müşteri kategorisinde.
■ Premium müşteride uluslararası deneyimimizle ve güçlü portföy yönetim becerimizle gücümüzü koruyoruz. Birikim yönetimi tarafımız çok kuvvetli. Şubelerimizde tamamı SPK lisanslı, konusunda uzman personel yapımızla hizmet veriyoruz. 2017 yılında organizasyon yapısını yeniden şekillendirdikten sonra ajandamızda ilk olarak Premium bankacılık müşteri portföyümüzü geliştirmek var. Bizim bireysel tarafta hedef kitlemiz 4-5 milyonluk bir pazar. Müşteri sayımızı artırırken hedefimiz, HSBC’yi müşterilerin birinci bankası yapmak. Özel bankacılık hizmetlerini bireysel bankacılıkta Premium müşterilerimize sunarak sektörde fark yaratacağız.
■ Bizim ajandamızda en önemli konulardan biri de teknolojik ve dijital dönüşüm. Bu alanda 2017 yılında 117 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bankanın teknolojik dönüşümünün yanında dijital altyapımızı çok daha kuvvetlendireceğiz. Bu yıl aralık ayında çalışmalar tamamlanacak ve 2018’e yeni dijital altyapımızla gireceğiz. Bu dönüşümle mobil bankacılıkta atılım yapacağız.
■ Premium bankacılık müşterilerimizin sadece fon yönetimini, kredi taleplerini yönetmiyoruz. Hayatlarının her anında yanlarında olmak için çalışıyoruz. Özel bankacılık kalitesini, Premium müşterilerimize yaygınlaştırmak istiyoruz. HSBC Premier Miles Kart, HSBC Advantage Kart, sigorta ürünleri, mevduatta farklı opsiyonlar gibi hizmetlerle daha da gelişiyoruz.
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