Yıldız Holding için ilk imzalar atıldı
Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, hafta içinde Hürriyet ve Dünya gazetelerinde, grubun borçlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.
Grubun bankalarla sürdürdüğü yapılandırma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri ve hangi bankada ne kadar risk olduğuna dair haberi Ekonomist olarak Türkiye’ye ilk biz duyurmuştuk. Yıldız Holding’in ardından yeniden yapılandırma isteyen Doğuş Grubu’na ilişkin son gelişmeleri de sizlere aktarmak istiyoruz.
YILDIZ’IN YAPILANDIRMASI
Yıldız Holding’ten en büyük alacaklı olan Yapı Kredi’nin liderliğinde yürütülen sendikasyon çalışmalarında protokole ilk imzaların atıldığı bilgisine ulaştık. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank,
Garanti Bankası, İş Bankası gibi büyük alacaklı kuruluşlar hazırlanan yeniden yapılandırma protokolüne imza attı. Diğer bankaların da yönetim kurullarından geçecek karar doğrultusunda imza atması bekleniyor.
Hem döviz hem de TL cinsinden yeniden yapılandırılan kredilerde koşullar nasıl oluştu? Edindiğimiz bilgiye göre, sekiz yıl vadeli sendikasyon kredisinin ilk dört yılı faiz ödemeli olacak. İkinci dört yıllık sürede de anapara ödemeleri başlayacak.
Ulaştığımız bir bilgiye göre de Yıldız Holding, ana borcun yüzde 30’unu karşılayacak şekilde varlık satışını ilk dört yıllık sürede gerçekleştirecek. Şok Marketleri’nin halka arzıyla bunun ilk adımı da atılmış oldu. Murat Ülker, Hürriyet ve Dünya gazetelerindeki röportajlarında,
Şok’un halka arzından gelecek kaynağın borç ödemelerinde kullanılacağını açıklamıştı. Şok’un yanı sıra Penta şirketinin de halka arz için hazırlandığı biliniyor. Halka arz dışında bazı şirketlerin satışının olacağı da söyleniyor ama isim bilgisine ulaşamadık.
Sendikasyon kredisinde faiz oranları ne oldu? Edindiğimiz bilgiye göre, döviz kredisinde faiz oranı yüzde 7’nin altında gerçekleşti. Bir bankacı, “Yüzde 7’nin bir tık altında diyebiliriz” demekle yetindi. TL kredilerinin faizinin ise yıllık yüzde 18 olduğunu öğrendik.
DOĞUŞ’TA SON DURUM
Başkanlığını Ferit Şahenk’in yaptığı Doğuş Grubu’nun borçlarının bir bölümünü yapılandırma çalışmalarına gelince… Edindiğimiz bilgiye göre, toplam 6 milyar dolarlık borcun yaklaşık yüzde 40’lık kısa vadeli ve teminatsız bölümü yeniden yapılandırılacak. Bunun da 2,6 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Galataport, Boyabat Barajı gibi projelerin kredilerinin koşullarında bir değişiklik olmayacağı bilgisine ulaştık.
Doğuş Grubu, en büyük alacaklı banka olan Yapı Kredi ve İş Bankası’na yeniden yapılandırma çalışmaları için önceki hafta yetki verdi. Her iki bankanın, yeniden yapılandırma çalışmalarını en büyük ikinci alacaklı Ziraat Bankası’yla koordineli yürütüldüğünü öğrendik.
Grubun CEO’su Hüsnü Akhan, bankalarla yürütülen görüşme sürecini yönetiyor. Bankacılar, Doğuş Grubu’nun yeniden yapılandırma sürecinin hızlı ilerleyeceği görüşünde hemfikir. Bir bankacı, “Grubun aktifleri bu borçları fazlasıyla karşılayacak düzeyde” değerlendirmesini yapıyor.
Doğuş Grubu, yeniden yapılandırma çalışmalarında nakit yaratmak için ilk adımlarını da attı. Yiyecek ve içecek markalarının çatı şirketi d.ream’in yüzde 17’lik hissesi, 200 milyon dolar değerle fonlara satıldı.
Ayrıca Orjin Grubu’yla birlikte İzmir’de yürütülen İstinye Park İzmir projesindeki hisseler de diğer ortağa devredildi. Bu devirden de 100 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği bilgisine ulaştık.
Her iki satıştan elde edilen 300 milyon doların yanı sıra grubun geçen yıl sonu itibariyle kasasında 1,5 milyar TL civarında nakit varlığı olduğu anımsatılıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, Doğuş Grubu, yeniden yapılandırma için yurtiçi ve yurtdışındaki otel, marina ve gayrimenkulleri teminat olarak gösterecek.
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