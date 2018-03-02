Yıldız Holding ne teminat verecek?
İki haftadan beri, Yıldız Holding’in 6-6,5 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen kredilerinin yeniden yapılandırma görüşmelerini Ekonomist farkıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta da devam edelim.
Geçen hafta Yapı Kredi Bankası’nın liderliğinde yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaştık. En büyük alacaklı 10 banka için koşullar, önceki hafta yer verdiğimiz gibi, ilk üç yılı ödemesiz, dördüncü yılda faiz, beşinci yılda ise anapara ile faizi içeren ödemelerin başlamasını öngörüyor.
Bu koşullarda şimdilik bir değişiklik yok. Alacaklı bankaların da bu konuda pek itirazları yok gibi görünüyor. Ancak, ikinci 10’daki bankaların koşullarında bir miktar yumuşama olduğu bilgisine ulaştık. Aldığımız bilgilere göre, ikinci grupta yer alan bankaların toplam 500 milyon dolar civarındaki alacakları için ilk iki yılı faiz ve anapara ödemesiz beş yıllık bir vade üzerinde konuşuluyor.
Bu anlaşmalar için ne teminat verilecek? Bankacıkaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre, Yıldız Holding, 1,5 milyar lira civarında gayrimenkul ve 5-6 milyar liralık hisse ipoteği vermeyi öneriyor.
Yapılandırılacak borç miktarının yanında ortaya koyulan bu teminatlar yeterli görülecek mi? Edindiğimiz bilgilere göre, bu tutarların yanı sıra patron Murat Ülker’in şahsi kefaleti de söz konusu olabilir. Bu durumda bankaların anlaşmaya daha sıcak bakacağı söyleniyor.
Teminat verilecek hisselerin de Türkiye’de kurulu şirketlere ait olduğu bilgisi iletildi. Bankacıların merak konusu olan Godiva ve United Biscuits hisseleri, bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor. Bir bankacıya göre, bu hisselerin ipotek dışı olması, her iki şirketin satın alma süreçlerinde alınan kredi anlaşmalarındaki özel koşullardan kaynaklanıyor.
Anlaşma süreci ne zaman bitecek? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, süreç mart sonuna kadar ancak bitebilir. Yeni bilgiler edindikçe sizlerle paylaşacağız.
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