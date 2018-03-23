Yıldız Holding’in sendikasyonunda vade kısaldı!
Yıldız Holding’in kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar, Yapı Kredi Bankası’nın liderliğinde devam ediyor. Geçmiş haftalarda aktardığımız gelişmelere yenileri eklendi.
Biz de yeni gelişmeleri ana hatlarıyla aktarmak istiyoruz.
- Öncelikle şunu belirtelim. Yapı Kredi’nin liderliğinde alacaklı bankalarla yürütülen görüşmelerde olumlu bir hava var. Sendikasyon konusunda bir sorun yaşanmayacağı özellikle belirtiliyor. Bir bankacı “Bankalar da Murat Ülker de pozitif” diyor.
- Sendikasyon sürecinin bu hafta itibariyle bitip açıklama yapılacağına ilişkin beklentiler vardı. Fakat işlemler uzadı ve 6 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilen sendikasyon teklifini içeren mektup cuma akşamı alacaklı bankalara iletildi.
- Bankalara aktarılan sendikasyon koşullarını içeren teklife verilecek yanıtların ardından açıklamanın bu hafta sonu olabileceği söyleniyor. Ancak bazı bankaların yönetim kurulundan onay alma, yapılandırma sözleşmesinin imzalanması gibi prosedürler nedeniyle sürecin mart ayı sonunu bulabileceği de tahmin ediliyor.
- İlk etapta telaffuz edilen dokuz yıl vadenin kısaldığı bilgisine ulaştık. Kaynaklarımız, “Vade dört yıla düşecek gibi görünüyor ama vade kısalınca teminat yapısı da farklı olacak. Uzun vadeye verilecek teminatlar dört yıla verilmeyecek” bilgisini paylaştı.
- Sendikasyonda vadeden ziyade faiz oranının ne olduğu öne çıkacak gibi görünüyor. Bir ‘kurumsal’ bankacı kaynağımız, “Vade konusunda sıkıntı olmaz, dört yıl veya daha uzunu. Önemli olan fiyattır” diyor.
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