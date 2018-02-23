Yıldız’ın kredi yapılandırmasında Yapı Kredi liderliği üstlendi
Yıldız Holding’in kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta yayınladığımız haberdeki ayrıntılarla, bütün gazete ve ajanslardan ayrıştık. Bu hafta da yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Birincisi, beklendiği gibi 4,8 milyar TL ile en büyük alacaklı olan Yapı Kredi Bankası, liderliği üstlendi. Edindiğimiz bilgiye göre, Yıldız Holding, 6-6,5 milyar dolarlık sendikasyon için Yapı Kredi’yi resmen yetkilendirdi. Yapı Kredi yönetiminin de alacaklı bankalarla ilk toplantısını bu hafta içinde yapacağını öğrendik.
İkincisi, geçen haftaki toplantılarda sert bir tutum takındığı söylenen Akbank’ın yaklaşımını yumuşattığı bilgisine ulaştık. 3,7 milyar liralık alacakla ikinci sırada bulunan Akbank’ın, Yıldız Holding ile yapılan görüşmeler sonucunda sert tavrından vazgeçtiği söyleniyor.
Üçüncüsü, en büyük alacaklı 10 bankayla ilgili alacak rakamlarını geçen hafta sizlere tablo halinde aktarmıştık. İkinci 10 bankaya ilişkin verileri de paylaşmak istiyoruz. Toplam 550 milyon dolar civarında olan bu alacaklarda Denizbank 438 milyon TL ile ilk sırada yer alıyor.
Bu bankayı 301 milyon TL ile Abank, 173 milyon TL ile Ziraat Katılım, 93 milyon TL ile Al Baraka izliyor. Tabii, geçen hafta sizlere aktardığımız gibi, HSBC de Londra üzerinden yaklaşık 250 milyon dolarlık bir riske sahip.
Dördüncüsü, sendikasyonda vade ve faiz oranlarının ne olacağı merak konusu. Ayrıca, teminatların ne olacağı ayrı bir soru işareti. Bir bankanın genel müdürü, “Teminat olarak gösterilecek hisseler önemli. Örneğin Pladis’in hisseleri teminat olarak gösterilecek mi? Bunların ne olacağı toplantıda tartışılacak ve teklif aşamasında netleşecek” diyor.
Toplantılardan ne sonuç çıkabilir? Bu soruyu bir bankanın genel müdürüne sorduk. Yanıtını aynen aktarıyoruz: “İlk seçenekte teminatlı ve uzun vadeli bir teklif oluşacaktır. İkinci seçenek ise teminatsız ama daha kısa vadeli olacaktır. Alacaklı bankalar da bu iki
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