Yılı 440 milyon TL yatırımla tamamlayacağız
2018’i yüzde 20’lik satış büyümesi ve yüzde 5,5-6 FVAÖK marjıyla tamamlamayı öngörüyoruz. 2017 Ocak-Haziran’da 154 milyon TL olan yatırım harcaması tutarımız, 2018 Ocak- Haziran’da 271 milyon TL oldu. Yılın tamamında 440 milyon TL’lik yatırım harcamasına ulaşacağız.
2018’in ikinci çeyreğinde 2017’nin ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 15,3 artışla 4 milyar 523 milyon TL konsolide satış gelirine ulaştık. 2018 ikinci çeyrekte Kipa hariç yurtiçi satışlar yüzde 19,3 büyümeyle 2018 ilk çeyrektekiyüzde 17,9 büyümeye göre daha güçlü seyretti. 2018’in ilk yarısındaki konsolide satışlarımız ise yıllık bazda yüzde 20,3 artışla 8 milyar 463 milyon TL’ye yükseldi.
İlk yarıyılda konsolide brüt kârımız yüzde 27,6 artışla 2 milyar 338 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kâr marjımız yüzde 27,6oldu. FVAÖK, yıllık bazda yüzde 39,5 artarak 486 milyon TL’ye, kira öncesi FVAÖK yıllık bazda yüzde 33 artışla 936 milyon TL’ye yükseldi.
İkinci çeyrekte 83, ilk altı ayda 134 yeni mağaza açılışıgerçekleştirdik. Böylece 2017’nin ilk yarısında bin 844 olan mağaza sayımız, 2018’in ilk yarısında 2 bin 11’e yükseldi.
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