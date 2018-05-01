YKB, sermayesini 8,45 milyar TL’ye çıkartacak
Yapı Kredi Bankası (YKB), sermaye artırım kararı aldı. Banka, ödenmiş sermayesini pay ihracı yoluyla 4,1 milyar TL artırarak 8,45 milyar TL’ye çıkartacak ve uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracıyla ek borçlanma gerçekleştirecek.
Yasal izinler ve piyasa koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen bu ihraçla YKB, toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. YKB CEO’su Gökhan Erün, bu işlemin yurtiçinde son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacağını söyledi.
Erün, şöyle devam etti: “Bu kaynak, müşteri ve ürün portföyümüzün genişletilmesinde, büyütülmesinde ve dijital bankacılıkta katma değerli ürünler geliştirilmesinde kullanılacak. Pay ihracı sürecinin düzenleyici makam onaylarına tabi olarak Haziran 2018’de tamamlanması planlanıyor.”
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