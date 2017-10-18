YKB’ye 1,3 milyar dolarlık sendikasyon
Yapı Kredi Bankası (YKB), 17 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 1 milyar 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisi, 411,3 milyon dolar ve 799,7 milyon Euro olmak üzere, iki ayrı döviz cinsinden temin edildi.
İki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi sırasıyla 367 gün ve iki yıl oldu. Kredinin maliyeti ise 367 gün için libor+yüzde 1,35 ve euribor+yüzde 1,25, iki yıl için libor+yüzde 2,20 ve euribor+yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.
YKB böylece, Ekim 2016’da sağladığı krediyi yüzde 113 oranında yeniledi.
YKB CEO’su Faik Açıkalın, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Yılbaşından bu yana Eurobond ihracı ve sendikasyonla 3,8 milyar dolara ulaşan kaynağın ardından imzaladığımız bu başarılı anlaşmadan sağladığımız krediyi, dış ticaretin finansmanında kullanacağız.”
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