YKB’ye ‘En İyi ATM Deneyimi’ ödülü
Yapı Kredi, Networld Media Group tarafından düzenlenen 2018 Bank Customer Experience Ödülleri’nde ‘En iyi ATM/Self-Servis Deneyimi’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda 4 bini aşkın ATM’yi yenilediklerini, hızlanan işlem süreleri, kullanıcı dostu arayüz ve çoklu kanal deneyimi yaklaşımıyla ödüle layık görüldüklerini söyledi.
Yakup Doğan, şöyle devam etti: “ATM ağımız bizler için stratejik bir rol oynuyor. Yapı Kredi Mobil’de geliştirdiğimiz ve ATM’lerimize entegre ettiğimiz yenilikçi çözümümüz QR kod sistemiyle sektörde müşterilerine ATM’ye dokunmadan para çekme ve yatırma işlemlerini yapma imkanı sunan ilk banka olduk.
Tüm Türkiye’ye yayılan ATM’lerimizden QR kodla ayda 1,5 milyonun üzerinde işlem yapılıyor.”
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