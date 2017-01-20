Ziraat Bankası’na kredi
Ziraat Bankası, finansmana erişmekte güçlük yaşayan KOBİ’lerin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 100 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması daha imzaladı.
Sağlanan kredi, KOBİ şirketlerine TL veya yabancı para cinsinden kullandırılabilecek. İlk üç yılı geri ödemesiz ve toplam sekiz yıl vadeli kredi, 200 milyonluk yeni kaynağın ilk dilimini oluştururken, ikinci dilime ilişkin anlaşmanın da 2017 yılı içerisinde imzalanarak tüm kaynağın işletmelerin kullanımına sunulması planlanıyor.
Belirtilen kredinin tamamının çekilmesiyle birlikte, 2012’den bu yana Ziraat Bankası’nın reel sektörün finansmanı için AYB’den sağladığı kaynak tutarı 800 milyon Euro’ya ulaşacak.
Ziraat Bankası’nın 2010’dan bugüne kadar uluslararası finans kuruluşlarından anlaşmalar yoluyla sağladığı uzun vadeli kredilerin toplam tutarı ise 2 milyar doları aşacak.
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