Ziraat Katılım’dan 200 milyon TL’lik ihraç
Ziraat Katılım Bankası, 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 21 Şubat’ta gerçekleştirilen ihraçla, 104 gün vadeli 200 milyon TL fonlama temin edildi.
Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi. Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, şöyle devam etti: “Ziraat Katılım, 14’üncü kira sertifikası ihracını başarılı şekilde gerçekleştirdi.
Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi 200 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini gösteriyor.”
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