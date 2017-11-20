Ziraat’tan 100 milyon TL ihraç
Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım, 12 Ekim’de gerçekleştirilen ihraçla 176 gün vadeli ve ara dönemde getiri ödemeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.
Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 1 milyar 500 milyon TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı, toplamda 950 milyon TL’ye ulaştı.
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Katılım bankacılığı prensipleriyle sektörün mevcuttaki payını istikrarlı şekilde büyütme misyonumuz kapsamında, kira sertifikası alanında yatırımcılara daha geniş olanaklar sunarak reel sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz” diyor.
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