Ziraat’ten kira sertifikası ihracı
Ziraat Katılım Bankası, 175 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 20 Eylül’de gerçekleştirilen ihraçla 92 gün vadeli 175 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.
Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, “Ziraat Katılım olarak bugün 25’inci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.
Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 175 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.
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