150 milyon TL’ye fabrika kuruyor

Nisan 18, 2017 0 Yorum 96 Okunma
150 milyon TL’ye fabrika kuruyor

Et ve et ürünleri pazarının büyük oyuncularından Namet, 150 milyon TL yatırımla yeni bir tesis kurmak için harekete geçti.

Çayırova’da 47 bin metrekare üzerine kurulacak tesis 600 kişiye istihdam sağlayacak.

Namet Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, “Yeni yatırımla üretim kapasitesi 50 bin tondan 70 bine tona çıkacak. Daha küçük paketli ürünlerle büyüme trendimiz devam edecek” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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