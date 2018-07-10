17 önemli üründen 11’inde artış olmayacak
2018 yılı bitkisel üretim sezonu devam ediyor.
17 kritik tarımsal ürün için yaptığımız rekolte araştırmasına göre, arpa, çeltik, kuru kayısı, kuru incir, nohut ve pamuk haricindeki ürünlerde ya geçen yıla benzer ya da daha düşük üretim gerçekleşecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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