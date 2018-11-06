Annemin Mutfağı”na 20 milyon TL harcayacak

Kasım 6, 2018 0 Yorum 249 Okunma
Annemin Mutfağı”na 20 milyon TL harcayacak

Dardanel şirketler grubuna bağlı Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş., Annemin Mutfağı konsepti ile üç kategoride 11 çeşit hazır yemeği tüketicilere ulaştırıyor.

Şirket, ürünlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak üzere ülke çapında 20 milyon TL’lik lojistik yatırımı yapacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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