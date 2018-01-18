Bakliyatta üretime ‘değer’ katacak
Mersin merkezli Memişoğlu, ‘Tat Bakliyat’ markasıyla faaliyet gösteriyor.
Şirket, son dönemde glutensiz beslenme alışkanlığının yaygınlaşmasına bağlı olarak gelen talepler doğrultusunda bakliyat unu üretimine soyundu ve kapasite artırımına da gitti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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