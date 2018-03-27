Başyazıcı gıdada büyümeyi hedefliyor

Mart 27, 2018 0 Yorum 115 Okunma
Başyazıcı gıdada büyümeyi hedefliyor

Gıda, tekstil, inşaat, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Başyazıcı Grubu, işlenmiş et ve tekstil yatırımlarıyla yoluna devam ediyor.

İşlenmiş et ürünlerini çeşitlendirip karkas et satışına başlamayı planlayan grup, tekstil ve inşaat yatırımlarıyla da büyüyecek.

Başyazıcıoğlu Et ve Gıda, Başyazıcıoğlu Besi ve Gıda, Başyazıcı Et ve Et Mamülleri Gıda ve Almer Gıda markalarında iştirakleri bulunduğunu belirten Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, hedeflerinin işlenmiş ette ürün çeşitliliğini artırıp toptan (karkas) et satışına başlamak olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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