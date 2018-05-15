Dökmeyle değil, markayla büyüyorlar

Mayıs 15, 2018 0 Yorum 101 Okunma
Dökmeyle değil, markayla büyüyorlar

Türkiye 280 bin ton civarındaki zeytinyağı üretimiyle dünyada ispanya, İtalya ve Yunanistan’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor.

Geride bıraktığımız 2016-17 sezonunda zeytinyağı ihracatımız 44 bin ton ve 174 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı ağırlıklı olarak ‘dökme’ denilen markasız ürünlerden oluşuyor.

Ancak son yıllarda markalı zeytinyağı ihracatını arttırmak için de büyük çaba harcanıyor. Birçok şirket markalı ürünlerini uluslararası zincirlere sokmaya çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap