Dökmeyle değil, markayla büyüyorlar
Türkiye 280 bin ton civarındaki zeytinyağı üretimiyle dünyada ispanya, İtalya ve Yunanistan’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor.
Geride bıraktığımız 2016-17 sezonunda zeytinyağı ihracatımız 44 bin ton ve 174 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı ağırlıklı olarak ‘dökme’ denilen markasız ürünlerden oluşuyor.
Ancak son yıllarda markalı zeytinyağı ihracatını arttırmak için de büyük çaba harcanıyor. Birçok şirket markalı ürünlerini uluslararası zincirlere sokmaya çalışıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Diyabet portföyünü yönetecek
Sonraki haber Dardanel markasını global lige çıkaracak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?