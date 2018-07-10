Dördüncü deposunu Tekirdağ’da kuracak

Temmuz 10, 2018 0 Yorum 64 Okunma
Dördüncü deposunu Tekirdağ’da kuracak

Ulusoy Un, dördüncü lisanslı deposunu Tekirdağ’da kuracak.

İlk deposunu 2017’de Çorum’da kuran şirket, ikinci deposunu gelecek ay Yozgat’ta, üçüncü deposunu ise eylülde Samsun’da açacak.

Tekirdağ’daki depo 5 milyon dolara mal olacak ve 2019’da açılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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