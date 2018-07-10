Dördüncü deposunu Tekirdağ’da kuracak
Ulusoy Un, dördüncü lisanslı deposunu Tekirdağ’da kuracak.
İlk deposunu 2017’de Çorum’da kuran şirket, ikinci deposunu gelecek ay Yozgat’ta, üçüncü deposunu ise eylülde Samsun’da açacak.
Tekirdağ’daki depo 5 milyon dolara mal olacak ve 2019’da açılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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