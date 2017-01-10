Doygun Ekmek Uno’ya satıldı

Ocak 10, 2017 0 Yorum 36 Okunma
Doygun Ekmek Uno’ya satıldı

Paketli ekmek pazarından önemli bir satış haberi geldi. Berksan Ailesi’ne ait Doygun Ekmek’in satıldığı söyleniyor.
Satın alan şirket ise iddialara göre Uno markasının üreticisi Unmaş oldu.

Unmaş, Asım Berksan’ın yeğeni Murat Ülker’in başında olduğu Yıldız Holding’e ait.

Geçen yıl perakende satışlarını sürpriz bir şekilde durduran Doygun Ekmek, üretimini de ciddi şekilde azaltmıştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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