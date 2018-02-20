Ev dışı tüketimde büyüme hedefliyor
Helva, reçel, tahin ve pekmezin yanı sıra ‘Sultan Bacı’ markasıyla baklava da üreten Seyidoğlu, ev dışı tüketimde büyümeyi hedefliyor.
Şirket, 10 milyon TL yatırımla kuracağı yeni fabrikasında, havayolları, oteller ve hastaneler için 20 gramlık ürünler üretecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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