Ev dışı tüketimde büyüme hedefliyor

Şubat 20, 2018 0 Yorum 90 Okunma
Ev dışı tüketimde büyüme hedefliyor

Helva, reçel, tahin ve pekmezin yanı sıra ‘Sultan Bacı’ markasıyla baklava da üreten Seyidoğlu, ev dışı tüketimde büyümeyi hedefliyor.

Şirket, 10 milyon TL yatırımla kuracağı yeni fabrikasında, havayolları, oteller ve hastaneler için 20 gramlık ürünler üretecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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