Fındıkta ‘var yılı’ bereketi yaşanıyor
Birkaç yıldır ‘yok yılı’nı yaşayan fındıkta bu yıl rekolte artışı bekleniyor.
Geçen yıl 420 bin ton olan Türkiye fındık rekoltesinin bu yıl 680 bin tonu bulması bekleniyor.
Bu artışta olumlu hava koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan 2016’da 1 milyar 981 milyon dolar olarak gerçekleşen fındık ihracatının ise bu yıl 2 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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