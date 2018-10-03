Gıdada erime sürüyor

Ekim 3, 2018 0 Yorum 253 Okunma
Gıdada erime sürüyor

Anadolu 500’de en çok gıda sektörü şirketleri yer alıyor. Ancak gıdanın payında geçen yıl önemli bir düşüş yaşanmıştı.

Bu düşüş bu yılki listede de devam etti. Anadolu 500 listesindeki gıda şirketlerinin sayısı geçen yıl 145’ten 129’a inmişti. Bu yıl ise bu sayı 122’ye geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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