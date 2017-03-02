Glütensiz ürünlerde hızlı büyüme var

Mart 2, 2017 0 Yorum 51 Okunma
Glütensiz ürünlerde hızlı büyüme var

Türkiye’de glüten içeren ürün tüketemeyen çölyak hastalarının sayısı giderek artıyor.

Pek çok kişi de çölyak tanısı konmadığı halde glüten duyarlılığı yüzünden glütensiz beslenme biçimini tercih ediyor.

Bu trend Eti, Mado, Polonez gibi şirketleri bu alanda üretici olmaya teşvik etti.

Buna bağlı olarak özel beslenme sektöründe faaliyet gösteren yerli üretici sayısı da giderek yükseliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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