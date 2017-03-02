Glütensiz ürünlerde hızlı büyüme var
Türkiye’de glüten içeren ürün tüketemeyen çölyak hastalarının sayısı giderek artıyor.
Pek çok kişi de çölyak tanısı konmadığı halde glüten duyarlılığı yüzünden glütensiz beslenme biçimini tercih ediyor.
Bu trend Eti, Mado, Polonez gibi şirketleri bu alanda üretici olmaya teşvik etti.
Buna bağlı olarak özel beslenme sektöründe faaliyet gösteren yerli üretici sayısı da giderek yükseliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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