Mardinli bulgurcu Avrupa’ya açılıyor

Ekim 31, 2017 0 Yorum 53 Okunma
Mardinli bulgurcu Avrupa’ya açılıyor

Türkiye’nin geleneksel ürünlerinden olan bulgur, vegan yemek kültürünün giderek yayıldığı Avrupa’yı fethetmeye hazırlanıyor.

Mardinli İpek Bulgur, bulguru bir ihracat markası yapmak için harekete geçti. İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faysal Sun, “Mart ayında Almanya’nın Hannover kentinde ofis ve showroom açacağız.

Amacımız 2018’de Avrupa’ya 5 bin ton bulgur satmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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