Organik tarımda yurtdışına açılacak
Türkiye’nin ilk organik tarım şirketi olan İzmir merkezli Işık Tarım, yaklaşık 450 milyon TL ciroya sahip.
Bu cironun yüzde 98’i ihracattan geliyor. Şirket, şimdi de yurtdışında yatırıma hazırlanıyor.
Yurtdışı müşterilere dört mevsim ürün satabilmek için Uzak Asya’da üretime geçmeyi planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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