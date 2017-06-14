Şekerleme sektörü Asya’yı hedef seçti
Geçen yıl 4,5 milyar TL’Iik hacme ulaşan şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün bu yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor.
Sektör, geçen yıl 2,2 milyar dolar olan ihracatını da bu yıl 2,7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
Son yıllarda Güney ve Orta Amerika ülkelerine yapılan ihracatta artış yaşanıyor. Şimdi ise hedefte Güneydoğu Asya ülkeleri var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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