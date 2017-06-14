Şekerleme sektörü Asya’yı hedef seçti

Haziran 14, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Şekerleme sektörü Asya’yı hedef seçti

Geçen yıl 4,5 milyar TL’Iik hacme ulaşan şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün bu yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Sektör, geçen yıl 2,2 milyar dolar olan ihracatını da bu yıl 2,7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Son yıllarda Güney ve Orta Amerika ülkelerine yapılan ihracatta artış yaşanıyor. Şimdi ise hedefte Güneydoğu Asya ülkeleri var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap