Sırma’nın kalanı da Danone’un olacak

Mayıs 8, 2018 0 Yorum 97 Okunma
Sırma’nın kalanı da Danone’un olacak

Fransız gıda ve içecek üreticisi olan Danone, ambalajlı su üreticisi Sırma’da kalan yüzde 49,9 hisseyi de alacak.

Türkiye’de 200 milyon Euro ciroya ulaşan Danone Su, bu alımın yanı sıra yeni gireceği sağlıklı içecek kategorisinin de katkısıyla çift haneli büyüyecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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