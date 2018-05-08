Sırma’nın kalanı da Danone’un olacak
Fransız gıda ve içecek üreticisi olan Danone, ambalajlı su üreticisi Sırma’da kalan yüzde 49,9 hisseyi de alacak.
Türkiye’de 200 milyon Euro ciroya ulaşan Danone Su, bu alımın yanı sıra yeni gireceği sağlıklı içecek kategorisinin de katkısıyla çift haneli büyüyecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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