Su ürünlerinde yatırım atağı

Ağustos 9, 2017 0 Yorum 112 Okunma
Su ürünlerinde yatırım atağı

Türkiye’de son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine giren su ürünleri pazarındaki ivme yeni yatırımların önünü açtı.

2017’yi 900 milyon dolar ihracatla kapatması beklenen sektörde AKIB öncülüğünde Akdeniz’de 1 milyar dolarlık yatırımla tesis kurulması planlanıyor.

Sagun, Kılıç, Dardanel ve Akua Group gibi sektörün önde gelen şirketleri de yurtiçinde ve yurtdışında yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap