Su ürünlerinde yatırım atağı
Türkiye’de son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine giren su ürünleri pazarındaki ivme yeni yatırımların önünü açtı.
2017’yi 900 milyon dolar ihracatla kapatması beklenen sektörde AKIB öncülüğünde Akdeniz’de 1 milyar dolarlık yatırımla tesis kurulması planlanıyor.
Sagun, Kılıç, Dardanel ve Akua Group gibi sektörün önde gelen şirketleri de yurtiçinde ve yurtdışında yeni yatırımlara hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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