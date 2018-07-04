Türkiye’de altı yılda 5 kattan fazla büyüdü
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero Group, son altı yılda Türkiye’de 5 kattan fazla büyüdü.
Şirket, bu dönemde Türkiye’ye 300 milyon Euro yatırım yaptı.
Ferrero Türkiye, fındık ticaretiyle birlikte 1 milyar Euro olan cirosunu bu yıl yüzde 20 artırmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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