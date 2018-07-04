Türkiye’de altı yılda 5 kattan fazla büyüdü

Temmuz 4, 2018 0 Yorum 117 Okunma
Türkiye’de altı yılda 5 kattan fazla büyüdü

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero Group, son altı yılda Türkiye’de 5 kattan fazla büyüdü.

Şirket, bu dönemde Türkiye’ye 300 milyon Euro yatırım yaptı.

Ferrero Türkiye, fındık ticaretiyle birlikte 1 milyar Euro olan cirosunu bu yıl yüzde 20 artırmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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