Türkiye’de çikolata fabrikası kuracağız

Haziran 7, 2017 0 Yorum 97 Okunma
Türkiye’de çikolata fabrikası kuracağız

Türkiye’de üç fabrikası olan ABD’li Cargill, dördüncü fabrika için düğmeye bastı.

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Yağ ve nişasta tatlandırıcılarda Türkiye’de aktif bir üreticiyiz.

Kakao ürünlerinde ise üretimimiz olmasa da yüzde 20’ye yakın pazar payına sahibiz.

Yeni dönemde tüm MENA ülkeleri için Türkiye’den kakao ve çikolata üretimine geçeceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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