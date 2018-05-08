Üç fabrika birden açmayı planlıyor
Yüzde 60 Yıldız Holding, yüzde 40 İspanyol Federico Caruncho ortaklığında büyümeye devam eden UNO, bu yıl üç fabrika açmayı planlıyor.
Şirket, Antalya’da donmuş ekmek fabrikası kuracak. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise taze ekmek fabrikası açılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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