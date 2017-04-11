Uludağ, inovatif ürünler çıkaracak

Nisan 11, 2017 0 Yorum 62 Okunma
Uludağ, inovatif ürünler çıkaracak

Uludağ içecek, yaz aylarında piyasaya yeni ürünler çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, 35 milyon Euro’luk inovasyon yatırımıyla ortaya çıkardığı yeni ürünleri piyasaya sunmak için artık gün sayıyor.

Uludağ içecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Türkiye’de ve hatta dünyada ilk olan bazı ürünler sunacağız.

Çok iddialıyız. Bunlar sağlık ve doğallık üzerine ürünler olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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