Uludağ, inovatif ürünler çıkaracak
Uludağ içecek, yaz aylarında piyasaya yeni ürünler çıkarmaya hazırlanıyor.
Şirket, 35 milyon Euro’luk inovasyon yatırımıyla ortaya çıkardığı yeni ürünleri piyasaya sunmak için artık gün sayıyor.
Uludağ içecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Türkiye’de ve hatta dünyada ilk olan bazı ürünler sunacağız.
Çok iddialıyız. Bunlar sağlık ve doğallık üzerine ürünler olacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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