Yeni yatırımla cirosu 200 milyon TL artacak
Aldığı 100 milyon TL’lik teşvik belgesiyle günlük 300 ton kapasiteli irmik değirmeni, bir kesme ve bir spagetti makarna hattı yatırımına soyunan Nuh’un Ankara Makarnası, yıllık 240 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşacak.
Yeni yatırım ilave 100 kişilik istihdam sağlayacak. Şirketin bu yıl 575 milyon TL olacağı tahmin edilen cirosunun da yeni yatırımla birlikte 200 milyon TL artması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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