Yeni yatırımlarla cirosunu katlayacak

Aralık 4, 2018 0 Yorum 116 Okunma
Yeni yatırımlarla cirosunu katlayacak

Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra meyve suyu ve meyve nektarı üretimi de yapan Güney Süt, Konya Ereğli’deki inek çiftliğinden sonra Tarsus’ta da keçi çiftliği kurdu.

Güney Süt, yeni yatırımlarıyla, geçen yıl 128,3 milyon TL olan cirosunu bu yıl 200 milyon TL’ye çıkaracak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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