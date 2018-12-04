Yeni yatırımlarla cirosunu katlayacak
Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra meyve suyu ve meyve nektarı üretimi de yapan Güney Süt, Konya Ereğli’deki inek çiftliğinden sonra Tarsus’ta da keçi çiftliği kurdu.
Güney Süt, yeni yatırımlarıyla, geçen yıl 128,3 milyon TL olan cirosunu bu yıl 200 milyon TL’ye çıkaracak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber TL mevduat önerisi ağırlığını koruyor
Sonraki haber ‘Tatlı kazanç’ için 233 girişimci aranıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?