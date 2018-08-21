Yeni yönetimiyle hedefleri büyüttü
Tariş Zeytin’in yönetimi geçtiğimiz aylarda değişmişti.
Bu yönetim değişikliğiyle birlikte hedefler büyütüldü. Zeytin alım miktarı arttırılırken markalı ihracata odaklanma kararı alındı.
Geçen yıl 90,5 milyon TL olan cironun da bu yıl ikiye katlanması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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