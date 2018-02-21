Zeytinyağında hedef milyar dolarlık ihracat
Türkiye, 2016-2017 sezonunda 44 bin tonluk ve 174 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç etti.
Bu önceki sezona göre yüzde 249’luk artışa denk geliyor. 2017-2018 sezonunda 90 bin tonluk ihracat bekleniyor.
Sektörün hedefi ise milyar dolarlık ihracata ulaşmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Doha-Hatay seferleri başlıyor
Sonraki haber Konut satışları bu yıl da 1,4 milyon civarında olur
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?