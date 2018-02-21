Zeytinyağında hedef milyar dolarlık ihracat

Şubat 21, 2018 0 Yorum 67 Okunma
Zeytinyağında hedef milyar dolarlık ihracat

Türkiye, 2016-2017 sezonunda 44 bin tonluk ve 174 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç etti.

Bu önceki sezona göre yüzde 249’luk artışa denk geliyor. 2017-2018 sezonunda 90 bin tonluk ihracat bekleniyor.

Sektörün hedefi ise milyar dolarlık ihracata ulaşmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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