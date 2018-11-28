17 kahve zinciri 253 girişimci arıyor

Kasım 28, 2018 0 Yorum 168 Okunma
17 kahve zinciri 253 girişimci arıyor

Türkiye’deki kahve zinciri sayısı 61’e ulaştı. Sektöre her geçen gün yeni markalar giriyor.

Bu markaların çoğu franchising yoluyla büyüyor. Bu da girişimciler için fırsat yaratıyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, 17 kahve zinciri 2019 sonuna kadar 253 franchise şube açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap