17 kahve zinciri 253 girişimci arıyor
Türkiye’deki kahve zinciri sayısı 61’e ulaştı. Sektöre her geçen gün yeni markalar giriyor.
Bu markaların çoğu franchising yoluyla büyüyor. Bu da girişimciler için fırsat yaratıyor.
Yaptığımız araştırmaya göre, 17 kahve zinciri 2019 sonuna kadar 253 franchise şube açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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