450 milyon TL’lik enerji yatırımı yapacak

Mart 20, 2018 0 Yorum 316 Okunma
450 milyon TL’lik enerji yatırımı yapacak

Borusan Holding, geçen yıl aldığı ihalelerle rüzgar enerjisindeki gücünü bin 172 megavata taşımıştı.

Holding, bu yıl da enerjiye 450 milyon TL’lik yatırım yapacak.

Ancak şirket, önümüzdeki yıllarda enerji yatırımlarında daha seçici davranmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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